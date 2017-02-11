Російські ФСБівці проводять опитування в "ДНР" щодо ставлення населення до ватажка терористів Захарченка - ГУР

У тимчасово окупованих районах Донецької області співробітники Федеральної служби безпеки Росії проводять опитування населення стосовно ставлення до ватажка терористів «ДНР» Олександра Захарченка.

Читайте такожСуд дозволив затримати ватажка "ДНР" Захарченка

Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР) повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

«ФСБ РФ під виглядом представників місцевих ЗМІ здійснюється анонімне телефонне опитування населення тимчасово окупованих територій Донецької області щодо особистого ставлення до глави т.зв. «ДНР» О.Захарченка та його методів управлінської діяльності», - повідомили в управлінні розвідки.

Нагадаємо, російська сторона змінила свою переговорну риторику в рамках "нормандського формату", проявивши готовність обговорювати заміну керівництва "ЛНР/ДНР", а також висунувши вимоги щодо пенсійного забезпечення Києвом жителів тимчасово окупованих територій, припинення торговельної блокади та офіційного скасування АТО.