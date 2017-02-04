Росія готова обговорювати заміну ватажків "ДНР/ЛНР" - журналіст

Про це у своїй статті для DT.UA пише журналіст Сергій Рахманін. За його інформацією, сьогодні російські дипломати демонструють формальну схильність до поступок.

"У контактах із західними дипломатами вони озвучують, наприклад, готовність обговорювати заміну Захарченка та Плотницького іншими, компромісними й навіть погодженими з партнерами з "нормандского формату" фігурами.

Але ця готовність, з точки зору інформантів, пов'язана не з чуйністю до побажань Берліна і, тим більше, Києва. Є і більш прагматичні мотиви: "вожді" дещо зарвалися. Це, до речі, одна з причин, з яких фінансування "республік" урізається. Однак гіпотетичне зміщення одіозних "глав" "ЛНР/ДНР" Москва подає як демонстрацію своєї компромісності", - зазначає він.

Читайте такожРосійський "куратор" попередив ватажків "ДНР" про наслідки у разі втрати Ясинуватського плацдарму - розвідка

Крім цього, Росія, як повідомляє автор, погодилася обговорювати можливість озброєння місії ОБСЄ та її право виконувати свої функції не тільки під час, але й після гіпотетичних виборів на Донбасі, хоча запропоновані Москвою чисельність та мандат місії Київ категорично не влаштовують.

Журналіст зазначає, що Кремль також сприйняв вимоги щодо виведення з Донбасу своїх регулярних підрозділів ЗС, продемонструвавши свою "поступливість". "Офіційно не визнаючи присутності кадрових військових на Донбасі, Росія продемонструвала "гнучку" відповідь на вимоги прибрати звідти свої регулярні підрозділи. За інформацією наших джерел, значна частина російських військових останнім часом була виведена з "Л/ДНР" — як чергова демонстрація поступливості Кремля. Але значне (яке постійно збільшується) угруповання досі зосереджене біля кордонів України та в будь-який момент може бути перекинуте на Донбас", - йдеться в статті.

При цьому переговорні позиції росіян, за словами Рахманіна, також змінилися. "Чи не головними вимогами стали обов'язкове пенсійне забезпечення Києвом жителів "Л/ДНР", повне беззаперечне скасування будь-яких форм торговельної блокади й офіційне скасування АТО", - зазначає автор, вказавши, що авдіївске загострення дало РФ привід вдаритися у миротворчу риторику, із закликами про "пацифікацію" України.

Автор наголошує, що РФ досі не бажає поступатися в ключовому питанні, що стосується надання Києву контролю над кордоном. "Росія досі не бажає поступатися в ключовому питанні — пропозиції не те що про контроль кордону Києвом, але хоча б про постійний моніторинг її місією ОБСЄ Москвою блокуються", - підсумовує він.