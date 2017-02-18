У Генштабі заявили про відведення важкого озброєння на Донбасі та відреагували на інформацію про "колони танків" у Донецьку

Про це заявив начальник Генерального штабу — головнокомандувач Збройних Сил України генерал армії Віктор Муженко, передає прес-служба Міноборони.

"Після чергового оголошення перемир’я, яке наступило з "нуля" годин 9 лютого, українські Збройні Сили, дотримуючись тих домовленостей, які були досягнуті в Мінську, відвели відповідне важке озброєння від лінії зіткнення у відповідні райони, навіть не дочекавшись інформації про відповідні дії протилежної сторони. Дійсно, за цей період кількість обстрілів із важкого озброєння значно зменшилась, і це тривало до позавчорашнього дня", — сказав начальник Генерального штабу Збройних Сил України.

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Муженко пояснив, що протягом останніх днів спостерігається певне збільшення кількості мінометних обстрілів позицій ЗСУ з боку ворога, а також застосування противником танків.

Щодо вогневої відповіді з боку українських захисників, головнокомандувач Збройних Сил України заявив: "Збройні Сили виконують своє завдання, і мають право адекватно реагувати на всі ті порушення, які відбуваються в районі антитерористичної операції на лінії зіткнення. Є відповідальність командирів, згідно повноважень, за належне реагування на ті чи інші провокаційні дії. Скажу одне — вогонь у відповідь у нас у кілька разів менший за інтенсивність обстрілів з протилежної сторони".

Також начальник Генштабу ЗСУ спростував чутки про "колони танків", які нібито були помічені у Донецьку.