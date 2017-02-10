Дії ЗСУ на Донбасі носять характер вимушеної оборони, це можна довести будь-кому - Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час церемонії передачі пожежних автомобілів управлінню Державної служби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області.

«Київ дотримувався та буде дотримуватись Мінських угод. Наразі на шляху до миру та до відновлення територіальної цілісності України такий підхід є абсолютно безальтернативним. Так вважаємо ми, така думка і наших ключових партнерів, які допомагають Україні в цих важких умовах ефективно протистояти російській агресії», - заявив Порошенко.

«Не вірте, що нібито нашим (військовим) заборонено стріляти у відповідь. Коли є реальна потреба, коли немає іншого виходу – всі необхідні накази вже надійшли та бездоганно виконуються. Під Авдіївкою це було чітко доведено», - додав президент.

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«В той час я відкидаю будь-які спроби покласти відповідальність за загострення на фронті на Україну. Є така підступна тактика Москви – розділити її (відповідальність) між Москвою та Києвом. Ми не дозволимо цього зробити. Наші дії поза всяким сумнівом носять характер вимушеної оборони, вони були лише ліками від тих агресивних припадків, які трапилися в російсько-терористичних угрупованнях. Ми це можемо довести будь-кому: переговори бойовиків, які перехоплені нашою розвідкою; це можна побачити на супутникових знімках, які є в розпорядженні наших партнерів по НАТО; час і точка початку обстрілів зафіксована контрбатарейними радарами, які ми отримали зі США», - повідомив глава держави.

Крім того, Порошенко заявив, що Україна докладає всіх зусиль, щоб ситуація йшла шляхом деескалації до повного припинення вогню.

Як повідомляв УНІАН, російські війська і контрольовані РФ бойовики на Донбасі з 29 січня по 5 лютого вели масовані обстріли Авдіївки, використовуючи важку артилерію, системи «Град» і танки. Внаслідок обстрілів загинуло декілька мирних жителів міста.

Крім того, в цей період загострилась ситуація по всій лінії фронту. Загалом з 29 січня на Донецькому напрямку в зоні АТО внаслідок бойових дій загинули 15 українських військових та один рятувальник.