У Донецьку бойовики викрали жінку, "шиють" їй шпигунство

Вона затримана за "незрозумілим кодексом", заявив радник голови СБУ Юрій Тандіт у коментарі LIGA.net.

Представник СБУ наголосив, що заручниця бойовиків не має ніякого відношення до Служби.

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"Потрібно розуміти, що там небезпечно перебувати (ОРДЛО - УНІАН.), зараз на темі звільнення заручників багато спекуляцій з боку ОРДЛО", - сказав Тандіт.

Сайти бойовиків повідомляють, що затримана Бучок "підозрюється в шпигунстві". Вона працює електромонтером у ПАТ ДТЕК.

Раніше УНІАН повідомляв, що бойовики заблокували розподільчий центр на "Донбас Арені" та пункти видачі Гуманітарного штабу Ріната Ахметова на тимчасово непідконтрольній території Україні.