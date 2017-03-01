У Донецьку бойовики викрали жінку, "шиють" їй шпигунство
У Донецьку бойовики підконтрольної Кремлю терористичної організації "ДНР" взяли в заручники місцеву жительку Валентину Бучок, звинувативши її в "співпраці з СБУ".
Вона затримана за "незрозумілим кодексом", заявив радник голови СБУ Юрій Тандіт у коментарі LIGA.net.
Представник СБУ наголосив, що заручниця бойовиків не має ніякого відношення до Служби.
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"Потрібно розуміти, що там небезпечно перебувати (ОРДЛО - УНІАН.), зараз на темі звільнення заручників багато спекуляцій з боку ОРДЛО", - сказав Тандіт.
Сайти бойовиків повідомляють, що затримана Бучок "підозрюється в шпигунстві". Вона працює електромонтером у ПАТ ДТЕК.
Раніше УНІАН повідомляв, що бойовики заблокували розподільчий центр на "Донбас Арені" та пункти видачі Гуманітарного штабу Ріната Ахметова на тимчасово непідконтрольній території Україні.