Бойовики сьогодні 46 разів обстріляли позиції сил АТО, четверо військових поранені

За сьогодні підрозділи російсько-терористичних військ 46 разів обстріляли позиції українських військ в зоні АТО, четверо українських військових поранено.

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Як повідомляє прес-центр штабу АТО, значна кількість обстрілів відбувалась із використанням важкого озброєння.

«На Маріупольському напрямку ворог гатив по морських піхотинцях поблизу Водяного з артилерійських систем 122 калібру. Опорні пункти поруч Гнутового та Водяного агресор обстрілював з мінометів 120 та 82 калібру. По захисниках Лебединського били зі 120 мм мінометів. Танки вели вогонь по українських бійцях у Новотроїцькому та Широкиному, потім до обстрілів тут долучились снайпери», - йдеться у повідомленні.

За даними штабу, на Донецькому напрямку оборонців Троїцького ворог накривав вогнем з артилерійських систем 152 калібру, а також з мінометів 120 та 82 мм, опорні пункти поблизу Авдіївки та Луганського - зі 120 мм мінометів. З гранатометів та великокаліберних кулеметів обстрілював захисників Верхньоторецького, Троїцького, Авдіївки та Луганського.

Зазначається, що на Луганському напрямку російські окупанти вели вогонь з ПТРК та стрілецької зброї в районі Новозванівки. Сьогодні російські окупанти вчинили ще один злочин проти людяності, обстрілявши околицю Авдїївки з використанням РСЗВ «Град-П». Внаслідок обстрілу було пошкоджено 21 будівлю. На щастя обійшлось без жертв.

«Українським воїнам довелось відкривати вогонь у відповідь», - додали в прес-центрі.