У "ДНР" проводять раптову заміну російських військових радників та інструкторів - ІС

У підрозділах "1-го АК ДНР" на низці напрямків (Горлівка, Докучаєвськ, Новоазовський р-н) відзначається позапланова заміна російських військових радників та інструкторів. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив координотор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

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"У низці підрозділів заміна проведена на 100% за рахунок офіцерів ЗС РФ, які прибули з Росії. Офіцери, яких змінили, вирушають назад у Росію", - йдеться в його повідомленні.

Водночас, як повідомляє ІС, у кінці 2016 року цим російським офіцерам було повідомлено про те, що терміни їхнього перебування на Донбасі триватимуть щонайменше до кінця 2017.

"Причина екстреної заміни радників та інструкторів наразі невідома", - додав Тимчук.