Бойовики сьогодні 25 раз обстріляли позиції ВСУ, поранено п'ятеро військових – штаб

Сьогодні бойовики здійснили 25 обстрілів опорних пунктів сил АТО, п'ятеро військовослужбовців Збройних Сил України отримали поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook.

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Так, на Приморському напрямку по позиціях поблизу Павлополя ворог бив з 120-міліметрових мінометів, гранатометів, кулеметів великих калібрів і стрілецької зброї. З мінометів калібру 82 мм противник бив по опорним пунктам поруч з Мар'їнкою. 82-міліметрові міномети, гранатомети різних систем і кулемети великих калібрів підрозділу російсько-окупаційних військ застосовували захисникам Красногорівки, а гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети - по захисникам населених пунктів Гнутово, Талаківка, Широкіно і Водяне. В районі Павлополя діяли ворожі снайпери.

"На Донецькому напрямку з вогнем протитанкових ракетних комплексів, гранатометів і стрілецької зброї противник накривав позиції поруч з Луганським. З озброєння БМП, гранатометів і великокаліберних кулеметів ворог бив по захисникам Верхньоторецького, а з гранатометів різних систем і стрілецької зброї - за захисникам Новгородського, Авдіївки, Зайцево та шахти "Бутівка", - йдеться в повідомленні.

За даними штабу, на Луганському напрямку з автоматичних гранатометів і кулеметів великих калібрів бойовики вели вогонь по позиціях біля Новозванівки.

"В окремих випадках, коли виникала безпосередня загроза життю та здоров'ю військовослужбовців, командири приймали рішення на адекватне відкриття вогню у відповідь", - додали в прес-центрі.