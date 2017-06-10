Стан постраждалих в результаті нічного обстрілу Мар'їнки стабільно важкий - Аброськін

Двоє місцевих жителів, які отримали поранення під час нічного обстрілу бойовиками житлових кварталів Мар'їнки, з травмами ніг знаходяться в середньо важкому стані в лікарні.

Про це повідомив голова поліції Донецької області В'ячеслав Аброськін на сторінці в Facebook

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"Мар'їнка. 09.06.17, в ході нічного мінометного обстрілу бойовиками житлового масиву міста, в період часу з 23:00 до 00:00, отримали поранення ніг двоє місцевих жителів: жінка, 1962 р.н. та чоловік, 1964 р. н., що проживають по вул. Жовтнева. В даний час госпіталізовані в травматологічне відділення Курахівської лікарні. Стан середньо-тяжкий", - написав він.

Як зазначив Аброськін, станом на 08:15 ранку 10 червня стан постраждалих в результаті нічного обстрілу Мар'їнки - стабільно важкий.

На місці працює слідчо-оперативна група Мар'їнського відділення поліції.

Аброськін також зазначив, що в Красногорівці, яка також потрапила під обстріл, на вул. Шевченка виявлено танковий снаряд, що не розірвався, і який зруйнував дах домоволодіння.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю ввечері, 9 червня, а також вночі 10 червня, бойовики з мінометів і артилерії здійснили обстріл житлових кварталів Мар'їнки і Красногорівки.

В результаті обстрілу Мар'їнки в житловому будинку по вулиці Жовтневій поранення отримали дві людини.