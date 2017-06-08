Бойовики обстріляли житлові квартали Мар’їнки, поранено жінку - штаб АТО

Контрольовані Росією бойовики на Донбасі обстріляли житлові квартали Мар’їнки, поранено жінку.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook з посиланням на Спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК).

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«8 червня близько 13.00 під час обстрілу позицій сил АТО в районі Мар'їнки під вогонь бойовиків також потрапили житлові квартали населеного пункту. Внаслідок обстрілу було поранено 50-річну жінку. Постраждалу доправили до Курахівської лікарні з діагнозом: осколкове поранення стегна. Її стан лікарі характеризують, як задовільний», - йдеться у повідомленні.

На місці обстрілу працює спостережна група української сторони СЦКК.

«Подробиці події уточнюються. Українська сторона засуджує дії НЗФ ОРДО щодо обстрілів населених пунктів, що ставить під загрозу життя та здоров’я цивільного населення. Такі дії керівництва ОРДО свідчать про зацікавленість у подальшому загостренні конфлікту, демонструють небажання дотримуватися режиму припинення вогню та свідоме невиконання Мінських домовленостей», - йдеться у повідомленні.