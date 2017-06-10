Вночі бойовики обстріляли житлові квартали Мар'їнки і Красногорівку, є поранені

У п'ятницю ввечері, 9 червня, а також вночі 10 червня, бойовики з мінометів і артилерії здійснили обстріли житлових кварталів Мар’їнки і Красногорівку. Про це повідомляє українська сторона СЦКК.

"9 червня, близько опівночі, під час обстрілу позицій сил АТО в районі Мар'їнки під вогонь противника потрапили житлові квартали населеного пункту. Внаслідок обстрілу в житловому будинку по вулиці Жовтневій поранено чоловіка та жінку, яких було доставлено до Курахівської лікарні. Ними, наразі, опікуються медичні спеціалісти", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що в населеному пункті, працює спостережна група української сторони СЦКК. Українська сторона засуджує дії НЗФ ОРДО щодо застосування забороненого озброєння по населеним пунктам, що ставить під загрозу життя та здоров’я цивільного населення.

"Такі дії керівництва ОРДО свідчать про зацікавленість у подальшому загостренні конфлікту, демонструють небажання дотримуватися режиму припинення вогню та свідоме невиконання Мінських домовленостей", - йдеться у заяві української сторони СЦКК.