Міноборони про ідею Турчинова завершити АТО: будемо виконувати все, що передбачено законом

Прес-секретар міністра оборони України Вікторія Кушнір, коментуючи заяву секретаря РНБО Олександра Турчинова про необхідність завершення антитерористичної операції на сході України і переходу до нового формату захисту України від гібридної війни, яку веде РФ, заявила що ЗСУ будуть виконуватимуть усе, що передбачено законодавством України.

Про це вона заявила у коментарі УНІАН.

«Ми керуємося законодавством України та все, що буде передбачено законодавством України Збройні сили України будуть виконувати», - заявила вона.

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Як відомо, сьогодні раніше секретар РНБО Олександр Турчинов в інтерв’ю ЗМІ заявив, що в Україні потрібно завершити антитерористичну операцію і перейти до нового формату захисту країни від гібридної війни з РФ.

"Військові дії тривають на сході нашої країни вже три роки і переросли як за тривалістю, так і за масштабами формат АТО. У той же час потрібно відзначити, що антитерористична операція виконала дуже багато важливих завдань. Саме в рамках АТО ми зупинили агресора, змогли провести президентські, парламентські і місцеві вибори, а також звільнили значну частину окупованої території України ", - сказав він.

"У той же час, прийшов час перейти до нового формату захисту країни", - заявив Турчинов.