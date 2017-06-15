У Кривому Розі зняли борд з бойовиками на уламках збитого Іл-76 (фото)

Криворіжці звернулися до правоохоронних органів щодо білборду із зображенням терористів фейкових "республік", розміщеного біля державного цирку в Кривому Розі.

14 червня відзначалася третя річниця падіння Іл-76 над Луганськом. Поки у всьому місті криворіжці вшановують пам'ять тих, хто віддав життя за наше мирне небо, у центрі міста розмістили білборд з фотографією терористів, на уламках збитого ними ж літака Іл-76, на борту якого перебували 49 українських військовослужбовців, передає 0564.

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Після того, як криворіжці переконалися, що на білборді дійсно зображено скандальне фото, розтиражоване терористами, вони викликали патрульну поліцію.

Правоохоронці спрацювали оперативно й через кілька хвилин біля рекламного щита з білбордом вже перебували не тільки патрульні, але і оперативники СОГ, а також співробітники СБУ.

Прямо на місці було прийнято рішення прибрати білборд з терористами і розмістити інший, що й було зроблено.