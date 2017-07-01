Бойовики гатять по житлових кварталах Мар'їнки, попри "хлібне перемир'я" – штаб АТО



Незаконні збройні формування на Донбасі продовжують обстрілювати житлові квартали Мар`їнки із забороненої зброї, незважаючи на оголошене перемир’я в період збору врожаю. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

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«Спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) повідомляє про продовження обстрілів з боку незаконних збройних формувань в окупованих районах Донецької області мирних населених пунктів вздовж лінії розмежування із зброї, забороненої Мінськими домовленостями, незважаючи на оголошене перемир’я в період збору врожаю», - йдеться в повідомленні.

За їхньою інформацією, вночі 30 червня, під час обстрілу позицій сил АТО в районі Мар`їнки, під вогонь бойовиків знову потрапили житлові квартали населеного пункту.

«Біля житлового будинку по вулиці Шевченка впав, але не розірвався 122-мм артилерійський снаряд. На вулиці Прокоф’єва в стіну житлового будинку влучила 82-мм міна. В будинку на вулиці Карла Маркса 120-мм міна пошкодила дах. На щастя, серед місцевих жителів постраждалих немає», - йдеться в повідомленні.

У штабі зазначили, що такі дії керівництва окупованих районів Донецької області (ОРДО) свідчать про зацікавленість у подальшому загостренні конфлікту, демонструють небажання дотримуватися режиму припинення вогню та свідоме невиконання Мінських домовленостей.