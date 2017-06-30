Ситуація в зоні АТО загострюється: один воїн загинув, ще шістьох поранено

Впродовж минулої доби російсько-терористичні бандформування 22 рази обстрілювали підрозділи ЗС України вздовж усієї лінії зіткнення. В результаті щільних обстрілів один український воїн загинув. Четверо бійців сил АТО зазнали поранень. Ще двоє військовослужбовців в ході бойових дій отримали бойові травмування. Про це повідомляє прес-центр АТО в Facebook.

Враховуючи тривалість та щільність окремих обстрілів, констатують загострення ситуації на деяких ділянках лінії фронту. Неодноразово бойовики застосовували вчора й важку артилерію та інші засоби ураження, які заборонені Мінськими угодами. Особливо гаряче було на Донецькому напрямку.

"Донецький напрямок. Обстріли з боку проросійських бандформувань тут вчора майже не припинялись. Було нараховано 12 таких фактів. Надзвичайно складною ситуація була саме на ділянці лінії зіткнення "Авдіївка - Кам'янка", де бойовики активно обстрілювали наші позиції не лише з піхотного озброєння, але й щільно накривали їх з мінометів, 122-мм артилерійських систем і танків. Деякі ворожі обстріли тривали по декілька годин і характеризувались надзвичайно високою інтенсивністю", - йдеться в повідомленні.

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Окрім того, на цьому ж напрямку пізно ввечері під обстріл противника потрапили опорні пункти сил АТО поблизу Луганського, що на Світлодарській дузі. Там окупанти застосовували 120-мм міномети, озброєння БМП, гранатомети та стрілецьку зброю.

На приморському напрямку вдень було спокійно - найманці порушували перемир'я лише за темної пори доби. Так, вчора під вогнем противника опинились оборонні укріплення в районі Водяного, Гнутового, Талаківки та Павлополя. Там окупанти озброєння калібром понад 100 мм не застосовували і відкривали по українських воїнах вогонь здебільшого з гранатометів різних модифікацій, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"Луганський напрямок. Зранку та вдень на цій частині фронту порушень зафіксовано не було. Однак противник не зміг до кінця дотриматись умов припинення вогню і вже пізно ввечері випустив по декілька мін з мінометів калібру 82 мм по позиціях сил АТО в районі Щастя та Попасної. Окрім того, поблизу Попасної ворог бив з зенітної установки та стрілецької зброї", - додали у відомстві.

Як відомо, раніше в СЦКК попередили про можливі серйозні провокації на Донецькому напрямку.