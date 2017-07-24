Геращенко пояснила, чому полоненого на Донбасі Агєєва жодного разу не відвідав російський консул

Російський консул жодного разу не відвідав полоненого на Донбасі військового РФ Віктора Агєєва. Про це на своїй сторінці у Facebook написала представник України з врегулювання ситуації на Донбасі, перший віце-спікер Ради Ірина Геращенко.

"Потіряшку" жодного разу не відвідали російські консули. Жодного разу! Наші консули борються за відвідання наших у тюрмах РФ, наших консулів фізично побили в Чечні, коли вони проривалися на суд до Карп'юка і Клиха, їх не пускають до Сенцова і Кольченка, яким нав'язують російське громадянство, наш консул розшукував Романа Сущенка у Лефортово й пробивався до Євгена Панова, коли той коротко був там, між сімферопольськими катуваннями", - йдеться у її повідомленні.

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За словами Геращенко, це й демонструє два світи: Україна своїх не кидає, не забуває, визнає, бореться, шанує, а для РФ це все просто "настамнет".

"Я сама кілька разів у тюрмах зустрічала громадян РФ, яких місяцями не відвідав консул, попри інформування. І прохання відвідати. Бо відвідати - це визнати", - наголосила перший віце-спікер Ради.

Вона додала, що Росії не потрібні її громадяни, а тим більше жителі Криму і Донбасу, їй потрібні лише території.

Як повідомляв УНІАН, російського контрактника Агєєва українські військові затримали у складі ДРГ бойовиків, яка була знешкоджена 24 червня під Жолобком в Луганській області.

28 червня в Міноборони РФ заявили, що захоплений у полон в Луганській області росіянин Агєєв минулого року "звільнився в запас".

Мати Агеєва, його друзі і колишні товариші зі служби підтвердили журналістам, що після строкової служби той залишився служити в армії за контрактом, який підписав у березні 2017 року.