Українських бійців під Авдіївкою попередили про можливий штурм: бойовики хочуть повернути старі позиції - ЗМІ (відео)

Українські захисники Авдіївки кілька днів поспіль отримують інформацію про можливий штурм їхніх позицій силами окупантів. За їхніми даними, ті хочуть повернути собі укріпрайон, які наші військові відбили у ворога ще взимку. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

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Як розповів журналістам боєць із позивним "Калина", окопи відбили у ворога ще взимку, а потім операцію та сам укріпрайон назвали "Орел" на честь загиблого командира операції – Андрія Кизила. Зараз поблизу є пам'ятник на його честь. Від речей ворога залишився шеврон батальйону "Восток", який показує військовий.

За словами військових, останнім часом вдень на цих позиціях тихо, бо ворог обкопується у кількох сотнях метрів біля Ясинуватської розв'язки. Вночі починається справжня війна – із застосуванням усією доступної зброї. Оборонці української землі до цього вже звикли.

"Складність ситуації полягає в тому, що ворог ідеально знає місцевість і всі втрачені позиції. Задля власного життя хлопці нарили нових траншей – узимку, без жодної одиниці техніки, своїми руками", - йдеться у статті.