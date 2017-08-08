В зоні АТО за добу загинув один військовослужбовець, двоє отримали поранення

В зоні АТО за минулу добу бойовики 18 разів порушили режим перемир'я. Один український воїн загинув, ще двоє отримали поранення. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

"Цілу ніч тривало вогневе протистояння в районах Авдіївки і на шахті Бутівка, що на Донецькому напрямку. Російсько-окупаційні угруповання використовували міномети калібру 82 міліметри, гранатомети, кулемети і стрілецьку зброю. Українські війська асиметрично відповіли ворогові", - повідомили в штабі.

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На Луганському напрямку бойовики використовували заборонені міномети калібру 82 міліметри неподалік Кримського і Трьохізбенки. А близько 22 годин вони випустили 6 мін калібру 120 міліметрів по позиціях сил АТО в районі Новотошківського.

На Приморському напрямку бандформування били з мінометів та гранатометів по українським укріпленням біля Новомихайлівки, Чермалика і Водяного. Крім того, ввечері, в результаті гранатометного обстрілу українського опорного пункту в районі Талаківки, двоє військових отримали поранення.