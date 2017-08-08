За місяць на Луганщині поранено та вбито 7 мирних жителів - ОБСЄ

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала за останній місяць в Луганській області 7 поранених і вбитих серед мирного населення.

Про це під час брифінгу в понеділок, 7 серпня, повідомив заступник глави СММ ОБСЄ Александр Хуг, як повідомляє "Українська правда".

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"За останній місяць в Луганському регіоні зафіксовано 7 жертв (поранених та загиблих - ред.) серед мирного населення", - заявив Хуг.