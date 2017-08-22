У Києві на Хрещатик всю ніч переганяли військову техніку (відео)

11:51, 22 серпня 2017
Війна
1585 1

В центрі столиці сьогодні відкрилась виставка "Міць нескорених"

На Хрещатику почалась виставка військової техніки / фото Facebook Генштабу

В Києві відсьогодні відкрилась виставка новітньої військової техніки "Міць нескорених", яку переганяли на Хрещатик протягом усієї ночі. Вона триватиме до 27 серпня. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Читайте такожЧекали автобус: на Донеччині в "сірій зоні" на міні підірвались двоє цивільних - Жебрівський

Як раніше повідомив начальник Озброєння ЗСУ генерал-майор Микола Шевцов, на виставці представлені нові та модернізовані зразки озброєння та військової техніки.

На Хрещатику почалась виставка військової техніки / фото Facebook Генштабу

"Вони розроблялися з урахуванням досвіду АТО, конструктори врахували зауваження та побажання військовослужбовців, які застосовували її безпосередньо під час бойових дій", — зазначив Шевцов.

Кияни та гості столиці зможуть ознайомитися з 67 одиницями різноманітної військової техніки: самохідно-артилерійськими установками, танками різних модифікацій, бойовими броньованими машинами, вантажні та санітарні автомобілі тощо.

На Хрещатику почалась виставка військової техніки / фото Facebook Генштабу

"Техніка вже перебуває в резерві та після урочистостей надійде до бойових військових частин Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України, що виконують завдання в районі проведення АТО", — додав Шевцов.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: 26-та річниця Незалежності України
Теги: #День Незалежності в Києві#військова техніка на Хрещатику#нова військова техніка