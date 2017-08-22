У Києві на Хрещатик всю ніч переганяли військову техніку (відео)

В Києві відсьогодні відкрилась виставка новітньої військової техніки "Міць нескорених", яку переганяли на Хрещатик протягом усієї ночі. Вона триватиме до 27 серпня. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

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Як раніше повідомив начальник Озброєння ЗСУ генерал-майор Микола Шевцов, на виставці представлені нові та модернізовані зразки озброєння та військової техніки.

"Вони розроблялися з урахуванням досвіду АТО, конструктори врахували зауваження та побажання військовослужбовців, які застосовували її безпосередньо під час бойових дій", — зазначив Шевцов.

Кияни та гості столиці зможуть ознайомитися з 67 одиницями різноманітної військової техніки: самохідно-артилерійськими установками, танками різних модифікацій, бойовими броньованими машинами, вантажні та санітарні автомобілі тощо.

"Техніка вже перебуває в резерві та після урочистостей надійде до бойових військових частин Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України, що виконують завдання в районі проведення АТО", — додав Шевцов.