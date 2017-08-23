В Одесі відбулось тренування бойових плавців (відео)

В Одеській гавані пройшло тренування загону боротьби з диверсантами. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

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За легендою, терористи захопили військовий корабель. Для звільнення судна та заручників відрядили бійців загону боротьби з диверсантами. Спочатку загін водолазів здійснив розвідку захопленого корабля. Після цього зі швидкісного катера висадилася штурмова група. Бійці по черзі умовно ліквідували злочинців на палубі, а згодом штурмували каюту, де знаходились лідери терористів.

Цей загін для боротьби із диверсантами - єдиний в Україні та має реальний бойовий досвід виконання операцій.