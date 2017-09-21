Луценко в Краматорську представив військового прокурора сил АТО

Генеральний прокурор України Юрій Луценко у Краматорську представив військового прокурора Військової прокуратури сил антитерористичної операції підполковника юстиції Олега Ціцака.

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Як повідомляє Управління зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури, у заході взяли участь заступник генпрокурора - головний військовий прокурор Анатолій Матіос, голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський, керівництво Національної поліції та Служби безпеки України в Донецькій області, а також представники командування сил АТО.

Під час представлення Луценко охарактеризував новопризначеного прокурора як дієвого й активного керівника та висловив переконання у його здатності правильно організувати роботу.

Серед основних завдань Луценко назвав прискорення реалізації закону «Про амністію у 2016 році» та завершення його виконання до кінця жовтня.

Генпрокурор доручив Ціцаку проконтролювати соціальні виплати військовослужбовцям, «перевірити дотримання соціальних стандартів, гарантованих законом, для ветеранів, учасників бойових дій».

«Необхідно звертати увагу на ставлення до населення, ми маємо його відвойовувати не менше, ніж територію», - наголосив Луценко.

Генпрокурор заявив, що нещодавно за ініціативи Матіоса було введено більш чітку систему фіксування обстрілів, руйнувань, поранення цивільних.

«Хочу подякувати за цю роботу, кожний обстріл зафіксований, обґрунтований, обрахований, кожний поранений, кожне руйнування, тощо. Це дуже важливо», - зауважив Луценко.

Довідка УНІАН. Ціцак народився у 1975 році. У 1997 році закінчив Ужгородський державний університет за спеціальністю «правознавство».

Працював у Державній податковій інспекції; помічником голови Закарпатського обласного суду, суддею Мукачівського міського суду, суддею Ужгородського міського суду; у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій.

Був т.в.о. прокурора військової прокуратури Донецького гарнізону та військовим прокурором Ужгородського гарнізону Західного регіону України.