Матіос назвав головну передумову введення російських військ до України

Якби не лист-прохання екс-президента України Віктора Януковича, у Росії не було б підстав вводити свої війська до нашої країни. Про це в інтерв'ю виданню РБК-Україна заявив головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

"Без листа Януковича у Росії не було би жодної підстави ввести війська в Україну, незаважаючи навіть на проведений квазіреферендум. Не було б жодної підстави обґрунтувати анексію Криму. Це було б протрактовано як б пряма агресія РФ. А це вже інші наслідки і не лише санкції", - наголосив він.

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За словами Матіоса, свідчення екс-депутатів Держдуми РФ Пономарьова, свідчення вбитого Вороненкова дали розуміння того, у якому поспіху, якими чартерами викликалися члени Ради Федерації, депутати Держдуми для того, щоб врятувати репутацію країни-члена Радбезу ООН, для того щоб надати міжнародній спільноті хоч якесь обґрунтування про застосування військ на території суверенної держави.

"Обгрунтування виключно на підставі листа-запрошення обвинуваченого Януковича", - зазначив головний військовий прокурор.

"Підписаний Януковичем лист із закликом ввести війська на територію суверенної держави Російська Федерація сприймала як звернення легітимного президента. Янукович притягується до відповідальності за державну зраду як громадянин держави Україна, і не має значення, чи мав він на той час статус президента, чи не мав", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня 2014 року Рада федерації РФ одноголосно дала згоду Путіну на використання російських збройних сил в Україні "з метою нормалізації суспільно-політичної ситуації в цій країні". Пізніше це рішення було офіційно було скасовано, але російська агресія не припинилася.

25 листопада 2016 року Янукович в Ростові-на-Дону підтвердив, що просив Путіна ввести війська в Україну, і назвав це прохання "емоційним". "Цей документ справді був, було емоційне рішення якимось чином вплинути на наступ незаконних військових формувань, на насильство в Донбасі", - сказав Янукович.

При цьому він заявив, що його прохання "не було реалізовано". За словами Януковича, він звернувся до Путіна через бажання "якимось чином захистити цих людей".