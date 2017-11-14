Остання осінь: у мережі з'явився список загиблих у жовтні українських військових (фото)

Опубліковано поіменний список полеглих у жовтні на Донбасі захисників України. Зазначається, що відомо про смерть 13 воїнів унаслідок бойових втрат.

"Наймолодшому із загиблих воїнів було 18 років, а найстаршому - 61. Поранення різного ступеня важкості отримали 47 воїнів", - пише на своїй сторінці у Facebook Олена Ксантопулос.

Бойові втрати:

1 жовтня

Сергій "Клема" Клемешев, 24 роки, с. Красносілка Лиманського району Одеської області

16 жовтня

Микола "Вінні Пух" Ларін, 25 років, с. Хрулі Лохвицького району Полтавської області

Андрій "Палич" Беспалов, 46 років, с. Нове Кіровоградської області

17 жовтня

Олександр "Механ" Омельчук, 27 років, с. Велика Боровиця Білогірського району Хмельницької області

Микола "Рудік" Руденко, 33 роки, м. Одеса

Михайло "Дід", "Борода" Луговий, 53 роки, м. Харків

23 жовтня

Юрій Колесник, 23 роки, м. Дубровиця Рівненської області

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24 жовтня

Ілля Стецун, 19 років, с. Любомирівка Новоушицького району Хмельницької області

Антон "Дейл" Сінягуб, 24 роки, Тарасівка Київської області

Ярослав "Фестиваль","Яков" Бондар, 30 років, с. Літин Вінницької області

Валерій Самофал, 48 років, с. Леб'яже Чугуївського району Харківської області

28 жовтня

Олександр Жуков, 31 рік, с. Мала Білозерка Васильківського району Запорізької області

31 жовтня

Гіоргій "Гюрза Два" Саралідзе, м. Тбілісі, Грузія

Як повідомляв штаб АТО, вчора бойовики обстрілювали ЗСУ на всіх напрямках, двоє військових поранені.