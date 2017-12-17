Ситуація в зоні АТО ускладнилася: поранено четверо українських бійців

Ситуація в зоні АТО ускладнилася, поранення повчили четверо українських бійців. Про це повідомляє прес-центр АТО.

Бойовики збільшили кількість і інтенсивність обстрілів по позиціях ЗСУ з мінометів і танків.

В цілому, протягом минулої доби, російсько-терористичні війська 31 раз обстріляли позиції Збройних Сил України. У відповідь українські військовослужбовці 22 рази придушували вогневу активність окупантів з незабороненого Мінськими домовленостями зброї.

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На Луганському напрямку ворог протягом доби неодноразово вів вогонь з 120-ти і 82-мм мінометів і різного піхотного озброєння за оборонним укріпленням ВСУ навколо Луганського, Троїцького, Новоолександрівка, Кримського і Трьохізбенки. Поблизу цих населених пунктів розірвалося понад 110 хв різних калібрів. Біля Травневого і Новолуганського, у другій половині дня, бойовики також порушували перемир'я з гранатометів і кулеметів.

На Донецькому напрямку противник протягом доби активно обстрілював з забороненого Мінськими угодами озброєння підступи до Гнутово. Зокрема, окупанти вели вогонь з мінометів різних калібрів, а ввечері стріляли з танка.

В районі Авдіївки і Верхньоторецького теж було неспокійно. Тут загарбники, крім мінометів, періодично застосовували піхотне озброєння. На інших ділянках оборони українських військових бойовики з гранатометів і стрілецької зброї обстрілювали підступи до Кам'янці, Старогнатовке і Гранітному.

В цілому, протягом минулої доби, російсько-терористичні війська 31 раз обстріляли позиції Збройних Сил України. У відповідь українські військовослужбовці 22 рази придушували вогневу активність окупантів зі зброї незапрещенного Мінськими домовленостями.

Як повідомляв УНІАН, жителі Травневого і Гладосово змушені були покинути свої будинки через обстрілу бойовиків.