Обмін полоненими під загрозою зриву через додаткові списки від бойовиків

Тристороння контактна група з мирного врегулювання ситуації на Донбасі 14, 15 грудня отримала від ОРДЛО додаткові списки на обмін, що веде до зриву процесу обміну.

Про це заявила член гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, сьогодні відбулася скайп-конференція гуманітарноі підгрупи зі звільнення заручників і утримуваних.

«Україна підтвердила готовність до звільнення заручників до новорічних і різдвяних свят, ми налаштовані зробити все якнайшвидше і навіть раніше», - написала політик.

«Разом з тим від представників ОРДЛО в останні дні, 14-15 грудня, мінська група отримала ще додаткові списки з вимогою обов'язково включити цих людей до списків на звільнення. І це, по суті, вносить серйозне сум'яття у визначення дати обміну. І по суті, веде до зриву процесу», - підкреслила вона.

Також Геращенко наголосила, що в ОРДЛО наполягають на обміні навіть тих осіб, які не бажають повертатися на окуповані території сходу України.

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«На жаль, ми сьогодні так і не отримали відповіді на запитання щодо верифікації людей, які категорично відмовляються бути переміщеними в ОРДЛО і їхати на лінію зіткнення для верифікації. А ОРДЛО, по суті, наполягає на тому, щоб українська сторона тягла на лінію зіткнення вільних людей», - наголосила вона.

Аналогічної позиції, за її словами, дотримується і Росія: «РФ також заявила, що якщо ми не притягнемо всіх 306 осіб на лінію зіткнення всіх - і вже звільнених, і тих, хто не бажає переміщатися ні за що, від кого є відповідні заяви, і чиї адвокати відповідно звернулися до нас з вимогою не порушувати права людини - звільнення не буде».

Геращенко також додала, що в такій ситуації українська сторона очікує на позицію ОБСЄ.

«Очікуємо в першу чергу від ОБСЄ отримати чіткі і неоднозначні відповіді на позицію щодо виключення зі списків осіб, які вже перебувають на волі. Все це прискорить визначення остаточної дати звільнення заручників», - заявила вона.

Також Геращенко повідомила, що українська сторона запропонувала провести 20 грудня скайп-конференцію, «щоб нарешті узгодити остаточні деталі (щодо обміну - УНІАН)».

Як повідомляв УНІАН, Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі, до складу якої входять представники України, Росії, ОБСЄ і контрольованих Росією бойовиків, невдовзі планує узгодити терміни, процедуру і дату обміну заручниками.

Раніше лідер руху «Український вибір - право народу» Віктор Медведчук, який є одним з представників України в робочій підгрупі з гуманітарних питань ТКГ, заявив, що українська сторона налаштована до Різдвяних і Новорічних свят здійснити перший етап обміну полоненими за формулою "306 на 74".

8 грудня Геращенко повідомляла, шо бойовики утримують 168 українських заручників.