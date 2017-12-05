У Мінську не визначили дату обміну полоненими, але зобов'язалися здійснити його до Нового року – ОБСЄ

Учасники переговорів на засіданнях Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі в Мінську не визначили дату обміну полоненими.

Про це спеціальний представник Організації з безпеки та співробітництва в Європі в ТКГ Мартін Сайдік заявив за підсумками сьогоднішньої зустрічі в Мінську, повідомляє БЕЛТА.

Він повідомив, що в центрі уваги гуманітарної підгрупи була тематика обміну утримуваними особами.

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"Сьогодні робоча група обговорила деякі технічні питання. Сторони ще не визначили дату обміну, проте зобов'язалися здійснити його до новорічних і різдвяних свят", - сказав Сайдік.

Також він розповів, що економічна підгрупа продовжила обговорення питання погашення заборгованості за поставлену воду й укладення контрактів на майбутні поставки води в системі "Карбоніт", а також забезпечення функціонування компанії "Вода Донбасу".

За словами Сайдіка, підгрупа також просунулася в розробці можливих процедур для погашення заборгованості колишнім співробітникам «Укрзалізниці», які проживають на окупованих територіях.

Учасники політичної підгрупи ТКГ продовжили обговорення питань, пов'язаних із визначенням модальностей так званої «формули Штайнмаєра» та її майбутньої імплементації.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками попереднього засідання в Мінську, яке відбулося 29 листопада, прес-секретар екс-президента, представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер повідомила, що учасники групи готові узгодити в найкоротші терміни процедуру й дату обміну заручниками.

Раніше лідер руху «Український вибір - право народу» Віктор Медведчук, який є одним із представників України в робочій підгрупі з гуманітарних питань ТКГ, заявив, що українська сторона налаштована до різдвяних і новорічних свят здійснити перший етап обміну полоненими за формулою "306 на 74".