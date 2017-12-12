Багато полонених зі списку бойовиків на обмін не хочуть повертатися в "ДНР" і "ЛНР" – Кучма

Багато людей, яких запитують підтримувані Росією бойовики на Донбасі в обмін на утримуваних ними українських полонених, відмовляються повертатися на окуповані території.

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Про це заявив другий президент України, представник країни в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кучма, передає Радіо Свобода.

«Тут починається, що ми не можемо домовитися з протилежною стороною, тому що не хочуть. Хоча я думаю, що домовленостей обов'язково буде досягнуто», – сказав Кучма.

Він висловив надію, що обмін полоненими відбудеться до новорічних свят.

«Я думаю, що і дата є, і списки затверджено – 74 і 306, але коли доходить справа до конкретних прізвищ, то виникають проблеми. Сподіватимемося, що їх буде вирішено», – заявив Кучма.

Як повідомляв УНІАН, Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі, до складу якої входять представники України, Росії ОБСЄ та контрольованих Росією бойовиків, незабаром планує узгодити терміни, процедуру й дату обміну заручниками.

Раніше лідер руху «Український вибір - право народу» Віктор Медведчук, який є одним із представників України в робочій підгрупі з гуманітарних питань ТКГ, заявив, що українська сторона налаштована до різдвяних і новорічних свят здійснити перший етап обміну полоненими за формулою "306 на 74" .