Бойовики обстріляли позиції сил АТО з мінометів, є поранені

За минулу добу, 2 січня, бойовики шість разів порушили перемир'я – двоє українських військовослужбовців зазнали легких поранень. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Читайте такожВ зоні АТО при підриві на вибуховому пристрої загинув український військовий"Російсько-окупаційні війська продовжують здійснювати обстріли позицій сил АТО та зривати домовленості Тристоронньої контактної групи про припинення вогню на час новорічно-різдвяних свят. Минулої доби уся ворожа вогнева активність фіксувалася на Донецькому напрямку", – йдеться у заяві.

Поблизу Авдіївки бойовики порушували перемир’я з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі Верхньоторецького окупанти застосували проти наших воїнів міномети калібру 82-мм та піхотне озброєння.

На Приазов’ї загарбники також з 82-мм мінометів, озброєння БМП, гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї вели вогонь по українських захисниках на підступах до Гнутового.

Крім того, противник декілька разів з усього спектру піхотного озброєння обстрілював оборонні укріплення сил АТО довкола Водяного.