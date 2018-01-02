Перший день нового року не приніс мир на Донбас

Протягом понеділка, 1 січня, у зоні АТО на Донбасі бойовики продовжували порушувати домовленості про перемир'я, що мало настати ще від 23 грудня, і здійснили п'ять прицільних обстрілів позицій української армії. Нікого не поранили та не вбили.

Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО.

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На Луганському напрямку бойовики вели вогонь із 82-мм мінометів та великокаліберних кулеметів біля Луганського.

На Донецькому напрямку найбільша вогнева активність бойовиків спостерігалася на Приазов’ї. Так, біля Павлополя вони застосували 120-мм і 82-мм міномети та піхотне озброєння. А з гранатометів різних видів і стрілецької зброї обстріляли опорні пункти неподалік Водяного. У районі Верхньоторецького випустили у бік укріплень українських бійців понад десять мін калібру 82 мм та вели вогонь з гранатометів і стрілецької зброї.