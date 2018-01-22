Іншого такого села на карті АТО немає: на Донеччині ЗСУ та бойовики "поділили" населений пункт (відео)

Українські військові змушують бойовиків залишити свої укріплення та відступити. Тому повільне просування вперед все ж таки триває.

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Тим часом у деяких містах бої не вщухають. Так, у Зайцевому вони вже тривають роками: українські військові та бойовики тут буквально дивляться один одному у вічі.

"Село "розділене" навпіл, лінія фронту перетинає центральну вулицю. Утім, до такої дивної ситуації тут звикли усі", - йдеться у сюжеті.

Як повідомляв штаб АТО, майже добу тривав режим припинення вогню вздовж усієї лінії розмежування сторін. Та пізно ввечері 21 січня бойовики двічі обстріляли позиції українських військових на Світлодарській дузі