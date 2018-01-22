Доба в АТО: бойовики двічі обстріляли позиції українських військових на Світлодарській дузі

Майже добу тривав режим припинення вогню вздовж усієї лінії розмежування сторін. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Читайте такожНа Донбасі хочуть створити зони безпеки навколо об'єктів критичної інфраструктури"Проте, пізно увечері, близько 23.00, російсько-окупаційні війська не втрималися від провокацій і грубо порушили Мінські домовленості. Впродовж минулої доби зафіксовано два обстріли з боку бойовиків по позиціях Збройних сил України", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, на Луганському напрямку противник застосував важкі міномети на Світлодарській дузі. Двічі, із тимчасово непідконтрольних українському уряду населених пунктів Нижнє Лозове та Калинівка, ворог вів вогонь з 120-мм мінометів і великокаліберних кулеметів по опорних пунктах сил АТО у районі Луганського.

На інших ділянках оборони порушень режиму тиші не зафіксовано.

"Унаслідок обстрілів, впродовж минулої доби, жоден український захисник не постраждав", - підсумували в прес-центрі.