Доба в АТО: бойовики двічі обстріляли позиції українських військових на Світлодарській дузі
Внаслідок обстрілів жоден український військовий не зазнав поранень.
Майже добу тривав режим припинення вогню вздовж усієї лінії розмежування сторін. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
Читайте такожНа Донбасі хочуть створити зони безпеки навколо об'єктів критичної інфраструктури"Проте, пізно увечері, близько 23.00, російсько-окупаційні війська не втрималися від провокацій і грубо порушили Мінські домовленості. Впродовж минулої доби зафіксовано два обстріли з боку бойовиків по позиціях Збройних сил України", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, на Луганському напрямку противник застосував важкі міномети на Світлодарській дузі. Двічі, із тимчасово непідконтрольних українському уряду населених пунктів Нижнє Лозове та Калинівка, ворог вів вогонь з 120-мм мінометів і великокаліберних кулеметів по опорних пунктах сил АТО у районі Луганського.
На інших ділянках оборони порушень режиму тиші не зафіксовано.
"Унаслідок обстрілів, впродовж минулої доби, жоден український захисник не постраждав", - підсумували в прес-центрі.