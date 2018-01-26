У Міноборони розповіли про стан здоров'я поранених вчора в зоні АТО бійців

Вчора у результаті ворожих обстрілів двоє українських захисників зазнали поранень.

Медики оцінюють як середньої важкості стан здоров’я двох українських військових, які зазнали поранень в районі проведення АТО протягом минулої доби.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Дмитро Гуцуляк.

Він нагадав, що протягом минулої доби зафіксовано три обстріли з боку окупантів. «У результаті ворожих обстрілів двоє українських захисників зазнали поранень. Їх доставили до військово-медичних закладів. Їм надано необхідну медичну допомогу. Стан їхнього здоров’я оцінюється як середньої важкості», - сказав він.