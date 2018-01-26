Вчора бойовики обстріляли ЗСУ із заборонених мінометів, 2 військових поранені
За повідомленням штабу АТО, під час виконання бойових завдань отримали поранення 2 військовослужбовці сил АТО.
Російсько-окупаційні війська продовжували порушувати Мінські домовленості.
Як йдеться в повідомленні прес-центру штабу АТО у Facebook, на Донецькому напрямку противник застосував 120-мм міномети по позиціях ЗСУ неподалік Новотроїцького.
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На Приазов’ї ворог вів вогонь з 82-мм мінометів біля Павлополя, а з гранатометів різних видів обстріляв оборонців Водяного.
Загалом, минулої доби, російсько-окупаційні війська 3 рази порушили режим припинення вогню.
«Під час виконання бойових завдань отримали поранення 2 військовослужбовці сил АТО. Їх оперативно доставлено до військово-медичних установ та надано необхідну медичну допомогу», – йдеться в повідомленні штабу.