Бойовики досі не дозволили працівникам Vodafone відновити мобільний зв'язок в Донецьку

Контрольовані Росією бойовики до сих пір не надали гарантії безпеки працівникам Vodafone для проведення ремонтних робіт з метою відновлення мобільного зв'язку в Донецькій області.

Читайте такожБудівлю "Міноборони ДНР" обстріляли з гранатомета - росЗМІ

Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України.

"Станом на 1 лютого 2018 року гарантії безпеки на виконання ремонтно-відновлювальних робіт на території ОРДО від представників незаконних збройних формувань не отримані. Представники Vodafone констатують відсутність подачі електроенергії на обладнання на території ОРДО", - сказано в повідомленні.

У відомстві нагадали, що питання відновлення мобільного зв’язку в окупованих районах Донецькій області обговорювалося 31 січня у Мінську під час засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі (ТКГ).

"На жаль, усі намагання української сторони відновити зв’язок з окупованою частиною Донецької області блокуються незаконними збройними формуваннями (НЗФ), які контролює Російська Федерація", - сказано у повідомленні.

"Українська сторона вимагає надати безпечний доступ для ремонтних бригад в район н.п. Оленівка, які б полагодили технічні пристрої на непідконтрольній Україні частині Донецької області та відновили можливість спілкування між громадянами України", - заявили в МінТОТ.

У відомстві нагадали, що 19 січня співробітники Vodafone спробували відновити зв’язок на окупованій території Донеччини через технічні комунікації на території окупованої Луганщини.

"Однак, ця ініціатива була зупинена незаконними збройними формуваннями ОРДО шляхом припинення електропостачання на обладнання Vodafone в Донецьку", - йдеться у повідомленні.

"За непідтвердженою інформацією, 26 січня представниками НЗФ ОРДО було «опечатано» центральний офіс Vodafone в м. Донецьк. Наразі в Донецьку функціонує т.зв. «мобільний оператор Фенікс» (проект GSM зв’язку, організований на базі захоплених технічних засобів оператору мобільного зв’язку «Київстар»)", - заявили у МінТОТ.

Як повідомляв УНІАН, зв’язок Vodafone зник на непідконтрольних територіях Донбасу 11 січня. У компанії повідомили про пошкодження оптоволоконного кабелю.

15 січня компанія Vodafone звернулася до всіх відповідальних інстанцій, включаючи Луганську і Донецьку ОДА, СЦКК, СММ ОБСЄ, з проханням забезпечити пропуск ремонтних бригад до "сірої зони".

19 січня надання послуг Vodafone було відновлено на непідконтрольній території Луганщини.

Vodafone – останній оператор, що працював на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Там також немає стаціонарного телефонного зв’язку з підконтрольною Україні територією.