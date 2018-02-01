У захоплених бойовиками в'язницях Донбасу процвітає телефонне шахрайство

У листопаді минулого року кіберполіція затримала організаторів масштабної схеми з виманювання у довірливих українців даних банківських карт.

В тюрмах і колоніях, що перебувають під контролем терористів «ЛНР», процвітає новий вид «бізнесу» - організоване телефонне шахрайство.

Читайте такожУ Дніпрі затримали шахраїв, які продали фальшивих талонів на пальне на півтора мільйона гривеньПро це йдеться в матеріалі тижневика «Новое время». Як розповів журналістам правозахисник Павло Лисянський, у захоплених бойовиками колоніях Луганської області бранцям приносять безліч мобільних з активними картками українських операторів, і змушують обдзвонювати абонентів по всій Україні, "розводячи" тих на гроші.

Найбільш "популярний" варіант шахрайства — "ваш син у поліції, перешліть йому гроші на сім-карту, щоб він зміг зв'язатися з вами".

Той факт, що колонії на непідконтрольній частині Донбасу стали розсадником телефонних злочинів, підтвердив журналістам і Сергій Демедюк, глава української кіберполіції.

Так, у листопаді 2017 року його підлеглі затримали одного з організаторів масштабної шахрайської схеми: злочинці видурювали у довірливих абонентів дані їхніх банківських карток. Затриманий виявився колишнім ув'язненим однієї з колоній на непідконтрольній офіційному Києву території.

Злочинець розповів, що вся схема трималася на двох китах — одна частина шахрайського угруповання працювала в ОРДЛО, забезпечуючи вал дзвінків із колоній, а інша збирала дані на вільних українських землях. Як виявилося, таких груп у країні діє декілька. І далеко не усі з них вже знешкоджено.

“Більшість таких шахраїв скоюють злочини, перебуваючи у місцях позбавлення волі. Група, яку ми затримали останньою, мала на добу понад 1 млн грн обороту", - розповів Демедюк.

Нагадаємо, в грудні минулого року в Полтаві 70-річна пенсіонерка обдурила телефонних шахраїв, які вимагали у неї 2 тисячі доларів.

Детальніше про ситуацію у колоніях на окупованих територіях Донбасу читайте в новому випуску журналу «Новое время» (№4, 1 лютого 2018).