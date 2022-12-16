Кінцевою метою наступу українських сил на Херсон було знищення всіх солдатів окупаційних військ на західному березі Дніпра.

Командувач ОК "Південь", генерал-майор Андрій Ковальчук заявив, що контрнаступ ЗСУ на Херсонському напрямку був успішним лише на 50-60%, оскільки російським окупантам вдалося відступити і вони вже перекинуті на інші напрямки фронту. Зокрема, вони беруть участь у боях на сході України.

В інтерв'ю Sky News він також додав, що окупанти все ще можуть завдавати артилерійських ударів по правому берегу Дніпра.

За словами генерала, кінцевою метою наступу українських сил на Херсон було знищення всіх солдатів окупаційних військ на західному березі Дніпра. Однак через брак часу і дефіцит боєприпасів в результаті росіяни змогли відступити.

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Водночас він підкреслив, що майбутні цілі України та напрямки для наступів українських військових поки тримаються в секреті.

"Колись я обов'язково напишу мемуари, я розповім правду про те, що сталося. Сьогодні я не можу говорити зайвого, щоб не зіпсувати майбутнє", – резюмував генерал-майор.

Ситуація в Херсонській області

Після звільнення Правобережної частини Херсонської області від окупації російські військові продовжують завдавати ударів по населених пунктах.

Вранці в четвер, 15 грудня, російські загарбники вдарили по центру Херсона. Снаряд влучив у місце, де розташований пункт медичної допомоги та видачі гуманітарної допомоги.

Депутат Херсонської облради Сергій Хлань повідомив, що з Херсонської області щодоби евакуюється близько 450 жителів. Кількість бажаючих виїхати останнім часом зросла більш ніж в два рази.

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