Українців закликали не забувати, що ми маємо справу із численною армією держави-агресора.

Подальші наступальні дії армії Російської Федерації можливі, однак її стан з технологічної та морально-психологічної точки зору погіршився за час війни.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі інформаційного телемарафону, відповідаючи на питання, чи можуть масовані обстріли бути частиною підготовки росіян до нового наступу.

"Зрозуміло, що проведена у Росії не часткова, а повноцінна мобілізація дає додаткові людські ресурси, які використовуються як гарматне м'ясо", - заявив він.

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За словами Юсова, ударами по критичній та цивільній інфраструктурі Кремль намагається компенсувати успіхи ЗСУ, провали власної армії, а також хоче зламати дух українців, щоб схилити їх до переговорів.

"Подальші наступальні дії із використанням нового резерву можливі, але здоров'я в російської армії за всі місяці війни вже не те. І якщо російський диктатор прийматиме такі рішення - тим гірше йому. Але ризик такий залишається. Ми маємо справу із численною армією держави-агресора та терориста, тому маємо бути готовими", - додав представник розвідки.

Загроза нового наступу

Як повідомляв УНІАН, раніше Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний дав інтерв'ю, в якому сказав, що росіяни можуть піти у новий наступ.

Схожу думку висловив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. За його словами, Росія може відновити можливість йти у наступ вже у січні-лютому.

Відомо, що російський диктатор Путін 19 грудня має прибути у Мінськ на зустріч з самопроголошеним лідером РБ Олександром Лукашенком.

Водночас очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов впевнений, що нападу з боку Білорусі не буде.

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