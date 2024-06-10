Він документував воєнні злочини російських загарбників.

У Харківській області загинув український військовий фотограф Арсен Федосенко. Він отримав важке поранення внаслідок влучання КАБу.

Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook повідомив військовослужбовець Тарас Березовець. Федосенко протягом кількох місяців служив у 518-му батальйоні, що у складі 1-ї окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна.

"Ми познайомилися з Арсеном перший раз у вересні 2022 року під Купʼянськом. Тоді він тільки починав службу у нашій бригаді. Комбат представив його як людину, хто буде займатися створенням фото епопеї звільнення Харківщини. Фоторепортажі Арсена про війну зʼявлялися на стрічках інформаційних агенцій протягом двох років і вже після того, коли він перейшов на службу до Генерального штабу. Запамʼятав Арсена постійно націленим на роботу, усміхненим і задоволеним навіть тоді, коли він валився з ніг від втоми. Сьогодні мені написало багато наших побратимів по 518 батальйону. Вічна памʼять герою і шана від воїнів", - написав військовий. Відео дня

Що відомо про Арсена Федосенко:

У Центрі стратегічних комунікацій Збройних сил України повідомили, що загиблий капітан був фотографом їхнього медіацентру. Він фотографував воєнні злочини росіян і сам загинув під час одного з них.

"Арсен був митцем, батьком, гурманом життя. Людиною, яка не знала моральних компромісів, завжди була вірною принципам людяності, фаховості, військового братерства. Жага до життя та вміння його смакувати органічно вилилися в бажання Арсена захищати свою землю та цінності. Землю, в яку він планував посадити лозу, та зробити вино, яке б вразило навіть французів", - йдеться у повідомленні.

Чоловік виховав двох синів та пішов боротися з росіянами, щоб їм не довелось цього робити. "Як чоловік він був єдиним цілим зі своєю дружиною, це невимовна втрата для неї, пів всесвіту. Арсен завжди був там, де потрібно. В бліндажі, під обстрілами, він чекав віконця, нагоди зняти бойову роботу. Завжди вірний своєму фахові. Всі, хто згадує Арсена, кажуть, що він був душею: спільноти, підрозділу, українства. Це невимовна втрата. Тому ми винні йому - посадити лозу в крейдових схилах Бахмуту, де він їх бачив, та зробити найкращий брют, брют "Arsen", що буде знаний на весь світ", - зазначили військові.

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