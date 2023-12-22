Падіння уламків зафіксовано в кількох районах столиці.

Російські окупанти атакують Україну дронами-камікадзе. У низці областей оголошено тривогу, працює ППО.

У Києві лунали вибухи. Внаслідок роботи ППО по збитих ворожих цілях в Солом’янському районі, ймовірно, уламки влучили в житловий будинок, повідомили в КМВА.

Згодом інформацію підтвердив мер столиці Віталій Кличко.

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"Рятувальники прямують на виклик за повідомленням про влучання в житловий будинок у Соломʼянському районі. Перевіряють інформацію", – написав він.

О 23:54 міський голова повідомив, що зафіксовано влучання в житловий будинок у Соломʼянському районі. Палає на верхніх поверхах. Екстренні служби на місці.

Оновлено 00:00: Внаслідок роботи ППО по ворожих цілях, в Солом’янському районі уламки влучили в житловий будинок. На верхніх поверхах спостерігається відкрите полум’я, на місці працює підрозділ ДСНС, повідомили в КМВА.

"В столиці триває повітряна тривога, працює ППО. Перебувайте в укриттях", – йдеться у повідомленні.

Оновлено 00:10: У КМВА публікують фото наслідків влучання уламків дрона у будинок:

Оновлено 00:14: Надійшло повідомлення про падіння уламків БпЛА на приватний житловий будинок у Дарницькому районі. Служби прямують на місце, повідомив Кличко. У КМВА також кажуть про падіння уламків у Голосіївському районі міста.

Міський голова Києва також додав, що одного постраждалого медики госпіталізували в Соломʼянському районі столиці.

Оновлено 00:33: Ще одному постраждалому мешканцю будинку в Соломʼянському районі медики надали допомогу на місці, повідомив Кличко.

Оновлено 00:36: У КМВА розповіли про наслідки ворожої атаки на цю мить. Так, загоряння у багатоповерховому житловому будинку в Соломʼянському районі ліквідовано. Попередньо, є руйнація між 24 і 25 поверхами. За медичною допомогою звернулася 1 особа.

У Голосіївському районі – потрапляння уламку в багатоповерхівку. Потерпілих немає.

У Дарницькому районі – падіння уламків на приватний житловий будинок. Інформація про потерпілих та руйнування встановлюється.

Водночас мер столиці Віталій Кличко пише, що у Дарницькому районі, де впали уламки БпЛА, горить недобудований приватний будинок. Працюють пожежно-рятувальні служби. Інформації про постраждалих наразі немає.

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Атаки РФ по Україні: останні новини

21 грудня російські окупанти вдарили авіацією по Торецьку Донецької області. Внаслідок атаки троє людей загинули, ще шестеро постраждали. Дві бомби влучили по території однієї з шахт міста.

Крім того, росіяни щоночі атакують Україну ударними дронами. В ніч на 21 грудня силами ППО було збито 34 із 35 випущених "шахедів".

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