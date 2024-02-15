Причина полягає в нестачі боєприпасів у ЗСУ, зазначив Кірбі.

Ситуація в Авдіївці Донецької області критична. Місто може перейти під контроль російських окупаційних військ.

Про це на брифінгу заявив координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі. За його словами, причина ситуації, що склалася, полягає в нестачі боєприпасів у ЗСУ.

"На жаль, ми отримуємо від українців повідомлення, що ситуація критична. Росіяни продовжують штурмувати українські позиції щодня. Авдіївка опинилася під загрозою переходу під контроль РФ. Здебільшого це відбувається тому, що в українських військових на передовій закінчуються артилерійські боєприпаси. Росія посилає сили для атак українських позицій хвиля за хвилею. Оскільки Конгрес ще не схвалив додаткове фінансування, у нас немає можливості підтримати Україну артилерійськими боєприпасами, яких вони відчайдушно потребують, щоб зірвати російські атаки", – підкреслив він.

Кірбі зазначив, що Конгрес повинен схвалити додаткове фінансування якомога швидше.

"Якщо республіканці не почнуть діяти, те, що відбувається зараз в Авдіївці, може статися на інших ділянках фронту", – резюмував він.

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