За минулу добу у порівнянні з попередньою інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення значно зросла.

У середу, 22 вересня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було поранено двох українських військових.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС у ранковому зведенні станом на 7:00 23 вересня.

"Внаслідок ворожих дій два військовослужбовця Об'єднаних сил дістали вогнепальні поранення. Їм було надано невідкладну домедичну допомогу та евакуйовано до шпиталю. Стан здоров'я воїнів - задовільний. Українські захисники вели активну оборону та подавляли вогневі засоби противника, застосовуючи дозволене Мінськими домовленостями озброєння", - йдеться в повідомленні.

Загалом за минулу добу у порівнянні з попередньою інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення значно зросла. За інформацією штабу, збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню, з них 2 рази із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Читайте такожУкраїна не засинала, адже це складно зробити під звуки вибухів та пострілів, які лунають на Донбасі - ЗеленськийВ напрямку Світлодарська бойовики відкривали прицільний вогонь по позиціях українських воїнів, використовуючи великокаліберні кулемети. На Приазов'ї тричі застосували безпілотні літальні апарати, за допомогою яких скидали ВОГ-17 біля Павлополя та двічі біля Водяного.

Також поблизу цих населених пунктів окупанти тричі стріляли з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, два з трьох обстрілів велися в бік Водяного.

Російські найманці вели прицільний вогонь зі стрілецької зброї в районі населених пунктів Зайцеве та Новотошківське. Крім того, неподалік Новотошківського незаконні збройні формування двічі застосували гранатомети різних систем. Поблизу Причепилівки російсько-окупаційні війська двічі застосували заборонене озброєння, 23 рази вистріливши з мінометів калібру 120 мм.

23 вересня порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ поки не зафіксовано.

Раніше в мережі показали, на що бойовики перетворили Донецький аеропорт. З початку окупації Росією частини Донецької області російські найманці фактично знищили міжнародне летовище.

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Автор: Катерина Комолова