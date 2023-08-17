Бригада "Азов" відновила виконання бойових завдань на фронті, бійці захищають рубежі на Луганщині та завдають противнику втрат.
Про це на брифінгу в Military Media Center повідомив тво директора департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України полковник Микола Уршалович.
"Легендарна бригада спеціального призначення "Азов" відновилась і розпочала виконання бойових завдань у районі Серебрянського лісництва", - сказав він.
За словами Уршаловича, воїни "Азова" утримують займані рубежі та завдають противнику втрат у живій силі та техніці. Зокрема, 15 серпня артилеристи бригади в районі Серебрянського лісництва знищили мінометний розрахунок та інженерну машину окупантів.
Новини "Азову"
Як повідомляв УНІАН, 8 липня президент Володимир Зеленський після візиту до Туреччини повернувся в Україну з п'ятьма командирами оборонців "Азовсталі". Згідно з вимогами РФ про умови їх звільнення, командири перебували в Туреччині після полону з вересня 2022 року.
За умовами обміну з РФ, командир "Азова" Денис "Редіс" Прокопенко, заступник командира "Азова" Святослав "Калина" Паламар, старший офіцер "Азова" Олег Хоменко; командир 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій "Волина" Волинський і командир 12-ї бригади Нацгвардії Денис Шлега мали б перебувати в Туреччині під особистою протекцією президента Реджепа Таїпа Ердогана до кінця війни.
4 серпня 2023 р. Прокопенко вже брав участь у навчаннях азовців.
В "Азові" повідомили, що Прокопенко провів зустріч з особовим складом. Під час розмови з "азовцями" він зазначив, що основні зусилля мають бути спрямовані на бойову підготовку та доукомплектування підрозділу особовим складом, технікою та озброєнням.