Утримують займані рубежі та завдають противнику втрат на східному фронті.

Бригада "Азов" відновила виконання бойових завдань на фронті, бійці захищають рубежі на Луганщині та завдають противнику втрат.

Про це на брифінгу в Military Media Center повідомив тво директора департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України полковник Микола Уршалович.

"Легендарна бригада спеціального призначення "Азов" відновилась і розпочала виконання бойових завдань у районі Серебрянського лісництва", - сказав він.

За словами Уршаловича, воїни "Азова" утримують займані рубежі та завдають противнику втрат у живій силі та техніці. Зокрема, 15 серпня артилеристи бригади в районі Серебрянського лісництва знищили мінометний розрахунок та інженерну машину окупантів.

Новини "Азову"

Як повідомляв УНІАН, 8 липня президент Володимир Зеленський після візиту до Туреччини повернувся в Україну з п'ятьма командирами оборонців "Азовсталі". Згідно з вимогами РФ про умови їх звільнення, командири перебували в Туреччині після полону з вересня 2022 року.

За умовами обміну з РФ, командир "Азова" Денис "Редіс" Прокопенко, заступник командира "Азова" Святослав "Калина" Паламар, старший офіцер "Азова" Олег Хоменко; командир 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій "Волина" Волинський і командир 12-ї бригади Нацгвардії Денис Шлега мали б перебувати в Туреччині під особистою протекцією президента Реджепа Таїпа Ердогана до кінця війни.

4 серпня 2023 р. Прокопенко вже брав участь у навчаннях азовців.

В "Азові" повідомили, що Прокопенко провів зустріч з особовим складом. Під час розмови з "азовцями" він зазначив, що основні зусилля мають бути спрямовані на бойову підготовку та доукомплектування підрозділу особовим складом, технікою та озброєнням.

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