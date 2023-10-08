Там зауважили, що за літо українські військові звільнили щонайменше 125 кв км території на цьому напрямку.

В останній місяць ситуація в районі населеного пункту Велика Новосілка Донецької області та ситуація на фронті загалом стабілізувалась.

Про це йдеться в свіжому звіті британської розвідки. Аналітики розвідки зазначили, що з початку і до середини літа в районі Великої Новосілки під Вугледаром велися інтенсивні бої, але за останній місяць бойові дії там "значно менш інтенсивні".

"За літо Україна звільнила щонайменше 125 кв км території на цьому напрямку", – зазначили аналітики.

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Розвідка вказала, що наступальні дії ВСУ в цьому районі скували десантні підрозділи росіян та частини 36-ї і 5-ї загальновійськових армій Східного військового округу Росії, не дозволивши їм посилити інші напрямки.

"Хоча ситуація на цьому напрямку стабілізувалася, російські війська все одно залишаються в оборонній позиції, щоб захиститися від можливих майбутніх українських наступальних операцій", – зазначається в огляду.

Аналітики британської розвідки оцінили як малоймовірне відведення російських військ із цього напрямку протягом наступних шести тижнів.

Війна в Україні: новини

Минулої доби було уражено чергову станцію радіоелектронної боротьби росіян та низку місць скупчення ворога. Своєю чергою, авіація Сил оборони протягом доби завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 5 - по зенітно-ракетним комплексах противника.

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