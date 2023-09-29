Результативно минулої доби відпрацювали авіація та артилерія.

Минулої доби українські воїни продовжували знищувати російську армію разом з її технікою. Результативно відпрацювали бойові пілоти та артилеристи.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні, авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 удару по зенітно-ракетному комплексу та 2 – по станціях РЕБ противника. Також нашими захисниками знищено 2 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділами ракетних військ уражено зенітно-ракетний комплекс, 11 артилерійських засобів та склад боєприпасів противника.

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Втрати РФ в Україні - останні дані

Вчора Генштаб повідомив, що українські воїни ліквідували ще 330 російських окупантів, які прийшли на нашу землю зі зброєю. Загальні бойові втрати загарбників за час повномасштабного вторгнення серед особового складу орієнтовно склали близько 277 тис. 320 (+330 за добу) осіб.

Ворожих танків було знищено 4 тис. 679 (+4) одиниць, бойових броньованих машин – 8 тис. 962 (+12), артилерійських систем – 6 тис. 375(+38), реактивних систем залпового вогню – 793 (+1).

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