На війні в Україні загинув колишній солдат британської армії Бен Лео Берджесс. Він служив оператором безпілотника.
Як повідомляло видання The Telegraph, 33-річний Берджесс із позивним Budgie був убитий в Андріївці Сумської області 20 червня.
Видання деталізувало, що Берджесс із Портсмута, він добровільно приєднався до української армії 2022 року після широкомасштабного вторгнення РФ в Україну. Під час своєї служби він взяв участь у деяких із найжорстокіших боїв.
Берджесс служив у 78 десантно-штурмовому полку і спочатку був направлений у Запорізьку область. Потім військовий перейшов у медичну евакуацію на Донбас. І вже після цього він почав спеціалізуватися на управлінні безпілотниками.
Його друг і колега - британський доброволець, відомий за позивним "Азраїл" розповів: "Він був одним із найкращих наших пілотів. Він приїхав в Україну, бо щиро вірив у її свободу. І він загинув, борючись за неї".
Військовий додав, що Budgie був хоробрим і відмінно воював. "Ми були останніми двома іноземними бійцями в нашому полку. Він був моєю родиною тут. Я втратив багато друзів на цій війні, але він - моя найбільша втрата", - сказав "Азраїл".
Британського військового поховали в Києві. На прощання із захисником прийшли його 40 друзів, родичі та солдати його полку.
Потім на Майдані Незалежності побратими британця встановили прапор на його честь біля меморіалу полеглим солдатам.
Ситуація в Сумській області
У районі села Андріївка протягом останніх кількох тижнів точилися запеклі бої. Воно було взято окупантами на початку червня, а потім 22 червня знову відбито Україною.
Кремль почав наступати в Сумській області в травні, щоб створити так звану "буферну зону". Однак, незважаючи на те, що РФ виділяє великі сили для атак, українським військам вдалося уповільнити російське просування на Сумському напрямку.