РФ готова витрачати трильйони доларів на переозброєння в найближчі роки, щоб бути готовою до війни з НАТО.

Завдання номер один програми переозброєння Росії - це підготувати її до війни з НАТО на 2030 рік. Про це в інтерв'ю "Мосейчук+" сказав Кирило Буданов, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Відповідаючи на запитання про те, що нещодавно він заявляв, що Росія планує витратити близько 1,1 трильйона доларів на переозброєння до 2036 року, що виглядає як наймасштабніша програма озброєння з часів розвалу Радянського Союзу, Буданов зазначив:

"Навіть не з часів розвалу, це наймасштабніша програма з 1980 року. Завдання номер один, прописане в цьому системному документі, - це підготувати Російську Федерацію до війни з НАТО на 2030 рік. Саме на це спрямовані всі дії і всі бюджети"

За його словами, основна частина суми має бути витрачена приблизно до 30-го року, а "далі вже піде все на спад".

Буданов додав, що в програмі переозброєння Росії питання стоїть не в тому, чи зробити більше танків або кращі ракети.

"Питання в тому, щоб бути готовим на 30-й рік до цієї війни. А все інше - це вже похідне. Отже, для війни нам потрібно більше танків, кращі ракети і так далі. Насамперед стоять стратегічні питання", - сказав Буданов.

Озброєння Росії

Як повідомляв раніше УНІАН, видання Financial Times з посиланням на аналіз Київської школи економіки (KSE) зазначило, що Росія практично вичерпала свої запаси радянської зброї, використавши їх під час повномасштабного вторгнення в Україну. Згідно з логістичними даними, поставки від головних російських складів скоротяться з 242 тис. тонн у 2022 році до 119 тис. тонн до кінця 2025 року. Зазначається також, що Росія стає все більш залежною від зовнішніх постачальників.

Також ми писали, що кремлівський диктатор Володимир Путін після улітіматуму президента США Дональда Трампа про скорочення терміну введення нових економічних мит проти РФ, знову вирішив пригрозити застосуванням балістичної ракети "Ліщина". Путін заявив, що перший серійний комплекс ракети вже надійшов у війська.

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