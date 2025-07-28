Фактично відкрито Кремлю допомагають Іран таа КНДР, а Китай хоч і відкидає такі звинувачення, але теж допомагає РФ.

Росія практично вичерпала свої запаси радянської зброї, використавши їх під час повномасштабного вторгнення в Україну. Як свідчить новий аналіз Київської школи економіки (KSE), обсяги постачань із російських військових складів повернулися до довоєнного рівня, пише Financial Times.

За логістичними даними, постачання від головних складів РФ скоротяться з 242 000 тонн у 2022 році до 119 000 тонн до кінця 2025 року. Павло Шкуренко, аналітик KSE, вважає, що це свідчить про виснаження ресурсів:

"Росія зараз відправляє менше матеріалів на відновлення та ремонт, ніж, як нам відомо, можуть обробляти ремонтні станції", — зазначає він.

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Із 2022 року Росія активно вводить у дію законсервовану техніку, включно з танками Т-72, Т-80 і навіть Т-54 1940-х років.

Військовий аналітик Франц-Стефан Ґаді закликав не переоцінювати зниження поставок як ознаку втрати боєздатності:

"Російські збройні сили витрачають значні кошти на створення нових запасів".

Образ самодостатності зруйновано

Аналітика KSE також свідчить, що РФ стає дедалі залежнішою від зовнішніх постачальників.

У 2024 році 52% вибухових матеріалів надійшли з регіону Находка — порту, який використовує Північна Корея. До війни поставок звідти не було взагалі. Загалом з Північної Кореї в Росію було відправлено 250 000 тонн вантажів.

"Залежність від Північної Кореї — це вражаючий контраст з образом самодостатності, який Росія намагається проєктувати", — зазначив аналітик KSE Лукас Райзінгер.

Це підтверджує і заява очільника ГУР Кирила Буданова, який вказував, що 40% російських боєприпасів — північнокорейського походження. За даними Південної Кореї, КНДР вже поставила 28 000 контейнерів із боєприпасами, ракетами й навіть військовими.

Ґаді додав:

"Я підозрюю, що вони покладаються на північнокорейські боєприпаси, щоб підтримувати стабільний темп ударів по Україні, а також дозволяючи накопичувати високоякісні російські запаси для можливого конфлікту з НАТО".

KSE також зафіксувала 13 000 тонн вибухівки, ймовірно отриманої з Ірану.

Хоча Китай офіційно не надає Росії летальної допомоги, аналітика показує, що він став ключовим постачальником її оборонної промисловості. Обсяги поставок з прикордонних регіонів Китаю до військових підприємств РФ подвоїлися до понад 3 млн тонн з 2021 року.

Райзінгер підсумовує: "Китай постачає обладнання та компоненти, необхідні для підтримки функціонування військової машини Росії".

Росія втрачає техніку

Як повідомляв УНІАН, військовий блогер, снайпер та аеророзвідник, сержант 59-ї бригади ЗСУ Олександр Карпюк (Serg Marco) заявив, що Росія прорахувалася, коли в перші роки повномасштабного вторгнення віддала на штурми всю середньоброньовану та легкоброньовану техніку, яка там і згоріла, тому зараз армії РФ немає чим возити та евакуйовувати людей.

За його словами, інколи росіяни йдуть на штурм колонами. На Запоріжжі за одну таку спробу окупанти втратили 40 одиниць техніки.

Нещодавно 54-та окрема механізована бригада разом з 81-ою аеромобільною бригадою, які нині діють у складі 11 корпусу, відбили великий штурм росіян у напрямку Сіверська на Донеччині. Тоді було ліквідовано десятки окупантів, а втрати в техніці уточнюються.

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