Раніше в розвідці оцінювали, що РФ може виробляти на рік до 10 таких ракет.

Російський диктатор Володимир Путін на тлі скороченого терміну ультиматуму від президента США Дональда Трампа знову почав погрожувати балістичною ракетою "Орєшнік".

Під час зустрічі із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком він похвалився, що перший серійний комплекс "Орєшнік" вже надійшов у війська.

"У нас вироблено перший серійний комплекс "Орєшнік". Перша серійна ракета. Вона надійшла у війська. Тепер серія запрацювала", - заявив він.

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Інші заяви Путіна

Кремлівський правитель також заявив, що російські умови для припинення війни, які він озвучив влітку минулого року, не змінилися. Також він відповів на слова Трампа про те, що він розчарований його поведінкою, заявивши, що "всі розчарування виникають від надмірних очікувань".

Він також заявив. що український політичний режим нібито не заснований на Конституції. За його словами, Росія виступає за обговорення кроків, які приведуть до встановлення довгострокового миру "без жодних часових обмежень".

Раніше в українській розвідці повідомляли, що наразі на території Росії працює 6 компаній, які займаються виробництвом балістичної ракети середньої дальності "Орєшнік". За даними української розвідки, загалом ці підприємства здатні виробляти на рік до 10 одиниць ракет.

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