Пропагандисти впевнені, що окупанти "захоплять всю Україну" вже за кілька місяців.

Російські пропагандисти розмріялися, що до весни 2023 року "розгромлять ЗСУ" та захоплять усю територію України.

Таку нісенітницю в ефірі топ-пропагандиста Володимира Соловйова заявив заступник президента російської Академії ракетних та артилерійських наук по інформаційній політиці Костянтин Сивков.

За словами російського військового пропагандиста, ВС РФ у межах своїх повноважень нібито зробили все, щоб забезпечити комплектування збройних сил, маючи на увазі мобілізацію.

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"Якщо говорити суто з військово-стратегічної точки зору, то, з урахуванням проведення мобілізації, ми здатні виконати задачу повного розгрому ЗСУ та взяття під контроль всієї території України до весни наступного року. Це абсолютно точно", - розмріявся Сивков.

Розуміючи абсурдність своїх "прогнозів", пропагандист поспішив додати одне "але" - центральну роль грає політика, "і тут теж є багато нюансів".

"Спецоперація" Росії в Україні

З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну внаслідок обстрілів російських загарбників загинули десятки тисяч людей. В одному тільки знищеному росіянами Маріуполя кількість жертв серед мирного населення оцінюють у щонайменше 22 тисячі осіб.

У звільнених від окупантів населених пунктах у Київській, Чернігівській, Харківській, Донецькій областях продовжують знаходити братськи могили та катівні.

Протягом перших місяців повномасштабної війни російська пропаганда пояснювала вторгнення в Україну термінами "демілітаризація" та "денацифікація". Однак останній не прижився, оскільки росіяни його не розуміли.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що в контексті гарантій безпеки та підписання відповідної угоди, про жодны вигаданы Росією денацифікації і демілітаризації ніхто не збирається і говорити.

Нещодавно росіяни придумали "нову мету спецоперації". Помічник секретаря Ради Безпеки РФ Олексій Павлов заявив, що проведення "десатанізації" України, де нібито зараз діють сотні сект, стає все більш нагальним.

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