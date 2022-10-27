Російські пропагандисти розмріялися, що до весни 2023 року "розгромлять ЗСУ" та захоплять усю територію України.
Таку нісенітницю в ефірі топ-пропагандиста Володимира Соловйова заявив заступник президента російської Академії ракетних та артилерійських наук по інформаційній політиці Костянтин Сивков.
За словами російського військового пропагандиста, ВС РФ у межах своїх повноважень нібито зробили все, щоб забезпечити комплектування збройних сил, маючи на увазі мобілізацію.
"Якщо говорити суто з військово-стратегічної точки зору, то, з урахуванням проведення мобілізації, ми здатні виконати задачу повного розгрому ЗСУ та взяття під контроль всієї території України до весни наступного року. Це абсолютно точно", - розмріявся Сивков.
Розуміючи абсурдність своїх "прогнозів", пропагандист поспішив додати одне "але" - центральну роль грає політика, "і тут теж є багато нюансів".
"Спецоперація" Росії в Україні
З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну внаслідок обстрілів російських загарбників загинули десятки тисяч людей. В одному тільки знищеному росіянами Маріуполя кількість жертв серед мирного населення оцінюють у щонайменше 22 тисячі осіб.
У звільнених від окупантів населених пунктах у Київській, Чернігівській, Харківській, Донецькій областях продовжують знаходити братськи могили та катівні.
Протягом перших місяців повномасштабної війни російська пропаганда пояснювала вторгнення в Україну термінами "демілітаризація" та "денацифікація". Однак останній не прижився, оскільки росіяни його не розуміли.
Президент України Володимир Зеленський заявляв, що в контексті гарантій безпеки та підписання відповідної угоди, про жодны вигаданы Росією денацифікації і демілітаризації ніхто не збирається і говорити.
Нещодавно росіяни придумали "нову мету спецоперації". Помічник секретаря Ради Безпеки РФ Олексій Павлов заявив, що проведення "десатанізації" України, де нібито зараз діють сотні сект, стає все більш нагальним.